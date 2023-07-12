“باتيلي” يبحث مع “المشري” معالجة الثغرات بقوانين الانتخابات الليبية

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي خالد المشري، اليوم الاربعاء، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، في مقر إقامته في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إن الجانبان ناقشا سبل تعزيز المسار الانتخابي عبر العمل بآلية تشاورية؛ بغية الوصول لانتخابات حرة ونزيهة، بالإضافة إلى بعض المشاكل والصعاب التي قد تواجه القوانين الانتخابية وسبل تذليلها.

وأضاف المكتب الإعلامي إن الجانبان تطرقا خلال اللقاء إلى سبل الوصول لخارطة طريق تفضي إلى انتخابات في أقرب الآجال.

وثمن المبعوث الأممي الدور الذي يقوم به مجلس الدولة في إنجاح المسار الانتخابي لإنهاء المراحل الانتقالية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم.

من جهة أخرى وصف المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لقائه مع خالد المشري بالمثمر، مشيراً إلى أنه أثار معه الضرورة الملحة لمعالجة الثغرات التي تعتري مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة لضمان قابليتها للتطبيق.

وذكر باتيلي، عبر حسابه بموقع تويتر أنه شدد خلال اللقاء على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق توافقية، وألا تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات.

ولفت إلى أنه اتفق مع المشري، على أن الوقت قد حان لجميع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف الرئيسية كي تلتقي وتشارك بشكل بناء في التوصل إلى حل وسط بشأن جميع القضايا السياسية الخلافية، مؤكداً أن تأمين دعم وقبول جميع الأطراف الفاعلة أمر ضروري.

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