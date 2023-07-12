“أرحومة” يستقبل مدير إدارة التفتيش العمالي لبحث عمل اللجنة والصعوبات التي تواجهها

الوطن| رصد

استقبل وزير العمل والتأهيل بالحكومة الليبية عبدالله أرحومة، اليوم الأربعاء بمدينة بنغازي، مدير إدارة التفتيش العمالي والسلامة المهنية، لبحث عمل اللجنة والصعوبات التي واجهت سير عملها.

وأطلع رئيس لجنة التفتيش، وزير العمل بالحكومة الليبية على تقرير عمل اللجنة والصعوبات التي واجهت سير عملها خلال زيارتها لعدد من المواقع.

من جانبه طمئن أرحومة، رئيس اللجنة بتذليل العديد من الصعوبات لتسهيل عمل اللجنة من خلال التواصل مع رئيسي جهاز الأمن الداخلي والمخابرات العامة.

وأشار أرحومة إلى أن كافة الأمور تسير وفق المطلوب حيث أبدت معظم الشركات تجاوبها لكي تبدأ اللجنة عملها بشكل رسمي لتصل إلى النتائج المطلوبة خلال الفترة القريبة القادمة.

وتعهد تذليل كافة الصعوبات التي تواجه سير عمل اللجنة وكافة اللجان التي يتم تشكيلها لتنظيم سير العمل لصالح الوطن والمواطن من خلال التواصل مع رئاسة مجلس الوزراء و وزارة الداخلية الليبية وكافة الأجهزة الأمنية التابعة لها.