“شنيب” تعقد ورشة العمل الثانية حول قانون مناهضة العنف ضد المرأة

الوطن| رصد

عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب، بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة العمل الثانية حول قانون مناهضة العنف ضد المرأة، بحضور رئيس كتلة برلمانيات من أجل ليبيا حليمة الصادق وعدد من القانونيين والبحاث الاجتماعيين والنفسيين.

وصرحت شنيب أن هذه الورشة تأتي استكمالًا للنقاشات ولإبداء الملاحظات والمقترحات على مشروع القانون، مضيفةً إنه سيتم تنظيم ورشة عمل الفترة المقبلة بالمنطقتين الغربية والجنوبية؛ وذلك لأخذ الملاحظات بها على مشروع القانون قبل إحالته لمجلس النواب.