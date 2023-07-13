“شكشك” يبحث مع أعضاء من مجلس النواب آليات الإنفاق العام

الوطن| رصد

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، عددًا من أعضاء مجلس النواب؛ لمناقشة إمكانية تنفيذ قرار تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنفاق العام وضمان التوزيع العادل للموارد الاقتصادية ووضع تصور للأثار المترتبة على ذلك.

وتناول اللقاء الذي عُقد صباح اليوم الأربعاء بمقر الديوان بطرابلس، استعراض تجربة الديوان في متابعة إجراءات التخصيص السابقة،واستعداده لمتابعة الإنفاق والتحقق من توفر معايير العدالة في التوزيع.

وأشار شكشك إلى أهمية الاهتمام ببرامج التنمية المكانية، والتوجه نحو البرامج الاستراتيجية التي تخدم كافة الأقاليم وتحقيق العدالة في التوزيع.

من جانبه، أبدى أعضاء مجلس النواب ملاحظاتهم وتوصياتهم لإثراء عمليات الرقابة على الإنفاق العام، مؤكدين على أهمية التنسيق لعقد اجتماعات مستمرة للمتابعة والتحقق من توفر معايير عادلة لتوزيع الموارد الاقتصادية وضمان سلامة الاجراءات اللازمة للإنفاق.