“حماد” يوجه تعليمات بتخصيص مبالغ مالية لسد أي نقص في الأدوية  

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد مع وزير الصحة عثمان عبدالجليل، ملفات مرضى الأورام ومرضى نقص المناعة المكتسبة “الإيدز”.

وقالت الحكومة الليبية في بيان إن حماد اطلع خلال الاجتماع الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، على سير العمل في وزارة الصحة والصعوبات التي تواجهها في عدد من الملفات الصحية المهمة، التي تهم المواطن.

وتطرق اللقاء إلى أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها لتقديم خدماتها للمواطنين.

وتعهد رئيس الوزراء بتذليل كافة المعوقات أمام الوزارة لأداء عملها على أكمل وجه وتخصيص مبالغ مالية بشكلٍ عاجل لسد أي نقص في مخازن المستشفيات من حيث الأدوية والمستلزمات.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة صرف الأموال المخصصة وضمان توفير هذه الأدوية والمستلزمات الطارئة بشكل عاجل ومتابعة أوضاع المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى المدن والمناطق وضرورة العمل على توفير احتياجاتها.