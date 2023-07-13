| عقيلة صالح يُهدد بالاستقالة بسبب خلاف مع أعضاء بمجلس النواب

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2023/07/12 على الساعة 21:55

: قال مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لصحيفة “الشرق الأوسط”، إن صالح “هدد للمرة الأولى بتقديم استقالته من منصبه، الذي يتولاه منذ عام 2014″، على خلفية تصاعد الخلافات مع بعض أعضاء المجلس، بينما أعلن مجلس الدولة موافقته مبدئياً على “مقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية”.

وفى مؤشر على استمرار الانقسام بين أعضائه، أجّل مجلس النواب جلسته التي كانت مقررة مساء الثلاثاء لمدة أسبوعين، وأرجع التأجيل في بيان رسمي إلى الـ25 من هذا الشهر، “لمزيد من التشاور حول بنود جدول الأعمال”.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن “صالح لوّح باستقالته فعلاً، وكان سيفعلها وهذا ما هدأ الأمور قليلاً”، لكنه نفى في المقابل ما تردد عن تعرض صالح لمحاولة اعتداء مساء الثلاثاء، من قبل بعض أعضاء المجلس المعترضين على تأجيل الجلسة، موضحاً أن المعلومات المتداولة بهذا الخصوص “غير صحيحة”، ومؤكداً أنه “لم يحصل أي شيء إطلاقا”، وذلك ردا على تقارير ادعت أن ثلاثة على الأقل من أعضاء المجلس حاصروا صالح، وحاولوا الاعتداء عليه بالضرب لمنعه من عقد الجلسة، ما اضطره إلى “مغادرة مقر مجلس النواب في بنغازي، عائداً إلى مكتبه في مدينة القبة”.

وأضاف المصدر وفق “الشرق الأوسط” موضحا أن “الخلاف ليس حول خارطة الطريق التي نوقشت، لكن حول إلغاء جلسة عقدت قبل عيد الأضحى برئاسة النائب الثاني لصالح”، ولفت إلى أن “نواب المنطقة الغربية وآخرين متمسكون بإلغاء الجلسة، وما خرجت به من قرارات”، موضحاً أن الجلسة التي كانت مقررة مساء الثلاثاء، لم تعقد، ولم يدخل النواب أو صالح للقاعة من الأساس؛ لأن الخلاف قائم ولم يحلّ، ومشيراً إلى أن نواب المنطقة الغربية “تمسكوا بالإلغاء أو المقاطعة، وعدم الحضور للمجلس مرة أخرى، وهذا سيعطل عمل المجلس، باعتبارهم العدد الأكبر”.

ووصف المصدر الوضع بأنه “انقسام خطير هذه المرة”، وتوقع ألا تعقد الجلسة المقبلة بعد أسبوعين، “حيث لا تزال المشكلة قائمة من دون حل”، مشدداً على أنه “إذا لم تلغَ الجلسة وقراراتها فسيكون هناك انقسام خطير لا محالة”. ومع ذلك توقع المصدر المقرب من صالح “إمكانية أن تحل الأمور قبل الجلسة المقبلة؛ لأنها بعد أسبوعين، لافتاً إلى أن “الأمور بدأت تتجه نحو الحل من خلال التهدئة، لكن كل شيء وارد”، على حد تعبيره.