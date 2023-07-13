“مديرية أمن بنغازي” تلقي القبض على مصري بحوزته بطاقة شخصية مُزورة في بنغازي

ألقى قسم التحريات العامة القبض على مصري الجنسية بحوزته بطاقة شخصية ليبية مزورة ورخصة قيادة مزورة، وذلك في إطار الخطة المُعدة من قبل رئيس قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي لضبط الشارع العام وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وأثناء تجوال دوريات الأمن غير الظاهر بالمدينة.

حيث استوقفت دوريات الأمن العام مركبة نوع كيا سيراتو حمراء اللون وعلى متنها أحد الأشخاص، وعند طلب مستنداته الشخصية وأوراق المركبة، أظهر بطاقة شخصية ليبية صادرة من مدينة جالو عام 2009 ورخصة قيادة ليبية صادرة من مدينة الأبيار، فقام أحد أعضاء التحريات بسؤاله عن صحة هذه المستندات فأجاب الشخص المطلوب بأن المستندات صحيحة، مما أثار الشك لدى أعضاء التحريات وتم الإنتقال به إلى القسم.

وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى ه.م.ع من مواليد،1990 على عكس ماهوا مذكر بالبطاقة الشخصية واعترف انه من الجنسية المصرية وقيامه بتزوير المستندات التي ضُبطت بحوزته، وتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة تزوير مُستندات رسمية.