الكوني يلتقي قادة مفوضية كشاف سبها ويطالبهم بدعم الحركة الكشفية بليبيا

الوطن| متابعات

التقى النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني اليوم الاربعاء قادة مفوضية كشاف سبها الذين استعرضوا أمامه تاريخ الحركة الكشفية في ليبيا منذ تأسيسها في خمسينيات القرن الماضي، والنجاحات التي حققتها في المحافل العربية، والدولية، ومساهمتها في إعداد جيل من القادة، والشباب يعتمد عليهم في بناء ليبيا في خط متوازٍ مع تربية الأسرة والمدرسة.

وأثنى الكوني على دور الحركة الكشفية في ليبيا لمشاركتها في نجاح البرامج والأنشطة التي تقيمها مع الجهات ذات العلاقة التي تهدف لخلق الإنسان النموذجي.

وطالب قادة مفوضية كشاف سبها دعم الحركة الكشفية في ليبيا، ومفوضية كشاف سبها والأفواج التابعة لها، والعمل على تذليل الصعوبات التي تعيق سير عملها، حيث قدم قادة المفوضية الكوني درع المفوضية تكريما له.