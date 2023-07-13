الحليق: الكبير سيتسبب في انقسام ليبيا بسبب سياساته المالية

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أكد رئيس المجلس الأعلى لقبائل الزوية الشيخ السنوسي الحليق تواصله مع النائب العام الصديق الصور بشأن وزير المالية السابق بحكومة السراج والمرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي علي بومطاري فيما إذا كان مرتكبًا لخطأ ما يبرر إلقاء القبض عليه، وكانت إجابته بالنفي.

وانتقد الحليق في تصريحات تلفزيونية ما يحصل بمصرف ليبيا المركزي من سياسات مالية، لافتًا إلى أن استمرار ما يحدث الآن سيؤدي إلى انقسام ليبيا، مضيفًا “نحن نريد ليبيا واحدة ونحن ضد المركزية وضد المحاصصة الظالمة“، مؤكدًا أنا الدولة الليبية لن تبنى بالمحاصصة والمركزية.

وأضاف الحليق مستنكرًا، “لماذا يتصرف محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير كأن ليبيا له، وهو مجرد موظف في الدولة الليبية“، مؤكدًا “نحن نحترمه ولكن لا نريده أن يستغل أموال ليبيا لذبح الليبيين“.

وأكد الحليق أن اللوم بكل ما حدث يرجع على رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، مطالبًا النائب العام الصديق الصور بالإسراع في الإفراج عن بومطاري لأنه رمز من رموز قبيلة الزوية.