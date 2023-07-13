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اللواء “ابوزريبة” يناقش سير العمل الأمني في بلدية القبة

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات 

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء ” عصام ابوزريبة” مع مدير أمن القبة اللواء  “فضل محجوب “.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمكتب ابوزريبة سير العمل الأمني داخل بلدية القبة ، واستعراض للأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها مديرية الأمن في حفظ الأمن وضبط المجرمين والمطلوبين وتقديم الخدمات لسكان البلدية.

واستمع ابوزريبة لشروح وافية من قبل مدير الأمن حول المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول لها.

كما استعرض مدير الأمن الخطط الأمنية الموضوعة من قبل المديرية لتعزيز الأمن من خلال التعاون الأمني المشترك مع كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة.

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الوطن الليبية

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