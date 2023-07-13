السفير الروسي لـ عون: يجب تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين واللقاءات التشاورية فيما يتعلق بالنفط والغاز في أقرب فرصة

ليبيا – استقبل وزير النفط والغاز في حكومة تصريف الأعمال محمد عون ،سفير روسيا الاتحادية لدى دولة ليبيا أيدار أغانين والوفد المرافق له،بحضور مدير مكتب الوزير ،ومدير عام الشؤون الفنية ومدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات والمستشار أحمد الغابر.

السفير الروسي عبر بحسب المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز، عن سعادته بلقاء وزير للنفط والغاز ورئيس اللجنة الوزارية المشتركة الليبية الروسية التي تم تشكيلها في عام 1995 التي يؤمل في تفعيلها بعد التوقف؛ بسبب عدم استقرار ليبيا السنوات الماضية،مؤكدا عمق العلاقة التاريخية بين بلاده وليبيا التي تحكمها المصالح المشتركة التي يجب تفعيلها والبدء في مراجعة المرحلة السابقة وتقييمها،وحل كل العوائق بين البلدين للانطلاق من خلال تفعيل هذه اللجنة والمباشرة في اللقاءات التشاورية باعتبارها تهتم بالتعاون في كافة المجالات بما فيها النفط والغاز وأن تبدأ اللقاءات في أقرب فرصة.

واستهل عون كلمته مرحباً بالسفير ومرافقيه ،مشيداً بعمق العلاقة بين البلدين وخاصة في مجال النفط والغاز التي بدأت مع روسيا في فترة الثمانينيات، منوهاً بأن يكون الدور الروسي مع الدول الأخرى فعال من أجل استقرار ليبيا؛ لأن ذلك سيعود بالفائدة على الجميع لما تزخر به ليبيا من ثروات هائلة نفطية وغازية ومعادن ومصادر الطاقة البديلة وساحل طويل تعود بالفائدة على جميع الأطراف.

وأشار إلى أن ليبيا قادمة على جولة استكشافية وبإمكان الشركات الروسية المشاركة لما تتمتع به هذه الشركات من خبرة،ولديها سمعة حسنة في كثير من المعدات النفطية الروسية التي تمت تجربتها في ليبيا ،قائلا:”بالتالي علينا أن نبدأ من خلال تفعيل اللجنة المشتركة واللقاءات والزيارات وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل للتعريف بالتقنية الروسية في الصناعات النفطية”.

وشكر الوزير روسيا الاتحادية على موقفها من خلال أوبك + في المحافظة علي توازن السوق النفطي العالمي وتقدير وضع دولة ليبيا فيما يخص تخفيضات الإنتاج.