الحصادي: أي محاولات للقفز على أعمال لجنة 6+6 وخارطة الطريق هي عرقلة لإجراء الانتخابات

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري منصور الحصادي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، أن التصويت على خارطة الطريق يعد رسالة واضحة لدعم مخرجات لجنة 6+6 ودعم الحل الليبي الليبي.

الحصادي قال وفقاً لشبكة “لام” إن التصويت على خارطة الطريق رداً واضحاً على التصريحات السلبية للمبعوث الأممي عبدالله باتيلي، والتي تأتي في توقيت غير مناسب بهدف إفساد التوافق.

وأشار إلى أن أي محاولات للقفز على أعمال لجنة 6+6 وخارطة الطريق هي عرقلة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.