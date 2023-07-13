رئيس الحكومة الليبية المكلف يوجه ببدء تنفيذ مشروعات في بلديات بالغرب والجنوب

اجتمع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، الأربعاء، بعدد من أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية والجنوبية لبحث عدد من المشاكل وسبل حلحلتها.

وقالت الحكومة الليبية في بيان لها، إن الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء في مدينة بنغازي، حضره وزير المواصلات عبد الحكيم الغزيوي.

واطلع حماد خلال الاجتماع على المشاكل والمعوقات التي تعاني منها مناطق زليتن، وزلطن، وأم الأرانب، وأوباري، والنواحي الأربعة، وسيدي السايح، وقصر بن غشير، ومسلاتة، والقره بوللي، والزاوية الغربية، والحرشة، والصابرية، والمطري، وبوعبيد، وعين زارة.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته المباشرة، لوزارة المواصلات، بمنح الإذن للبدء في تنفيذ عدد من مشاريع تعبيد الطرق في نطاق تلك البلديات، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ مالية لحلحلة مختنقات المناطق المذكورة أعلاه، وفق البيان.

وأصدر رئيس الوزراء تعليماته المباشرة لوزارة المواصلات بالبدء الفوري في تنفيذ واستكمال كافة المشاريع والتعاقدات في كافة البلديات وتسخير الحكومة كافة الإمكانيات للوزارة للقيام بدورها على الوجه الأمثل في خدمة المواطنين.