“الغاوي” يناقش خطة المصلحة بشأن معالجة العشوائيات في عدة مناطق

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اجتمع وزير الإسكان والتعمير في الحكومة المنتهية “أبوبكر الغاوي” مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني لاستعراض سير العمل بالمصلحة ومناقشة ودراسة خطة المصلحة بشأن معالجة العشوائيات بمنطقة عين زارة بمساحة 22 ألف هكتار، ومنطقة السيدة عائشة بمدينة بنغازي بمساحة 15 ألف هكتار ، ومدينة سبها بمساحة 7 آلاف هكتار .

وأدرجت الدراسات بمنصة العطاءات، ومناقشة ملفات الشركات المتقدمة حسب الإعلان السابق للمصلحة والتي بلغ عددها 103 شركة محلية وأجنبية.