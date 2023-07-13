الزوبية: الشيطان يستشير “بومطاري” في الفساد

هاجم جمال الزوبية، مدير الإعلام الخارجي السابق، فرج بومطاري، وزير المالية السابق بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، واصفًا إياه بأنه «كان وزيرًا يستشيره الشيطان» على حد تعبيره.

وقال الزوبية، في تغريدة عبر «تويتر»: معلقًا على منشور صدر في وقت تولي بومطاري وزارة المالية في 2020، “كان وزير رباني لغته القرآن في الظاهر، وفي الفساد يستشيره الشيطان”. وفق قوله.

وأضاف؛ “هل أوقعه الصديق الكبير بين يدي غنيوه ولطفي الحراري، أم اكتشفوا كنز فساده”. بحسب كلامه.

وختم الزوبية، موضحًا؛ “أول قرار وقعه، تعيين ولد جيرانهم مدرس مندوب ليبيا في البنك الإسلامي، قال عندي فيه ثقة، على أساس ليبيا ليس بها خبرات”. على حد قوله.