الحامي: لن نقبل وقوع حرب جديدة بسبب خارطة طريق عقيلة والمشري

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، إن مجلس الدولة مؤسسة لها نظمها ولوائحها الداخلية التي تنظيم طريقة العمل وعندما تعلن وتفشل الجلسة الرسمية تنص اللائحة على أن يكون ثاني يوم الحضور بثلث الاعضاء أما اتخاذ القرار يكون بثلثي الحضور.

الحامي أوضحت خلال استضافتها عبر برنامج “تغطية خاصة” أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أن جلسة المجلس عقدت وقبل انتهاء الوقت بـ 10 دقائق وصلت نصابها 46 عضو وعندما عرض خالد المشري خارطة الطريق للتصويت في وقتها كان عدد الحضور 75 عضو والثلثين 37 وأثناء العد كان 34 عضو وبدوره قرر المشري أخذ الـ 34 واعتبره قبول مبدئي على أن يتم مراجعة بعض آراء المداخلات.

وأضاف: “القبول المبدئي تم لأن المشري يعلم أنه سيصبح هناك ضغط وطعن والكتلة المعارضة والإجراءات غير صحيحة، ربما اللعب بالمفردات طمئنهم بكلمة القبول المبدئي، يوم أصدرنا البيان 54 عضو وقعنا على رفضنا للتعديل الثالث عشر وهناك متضامنين دون التوقيع منهم”.

كما استطرد خلال حديثة: “الآن هناك عدد من الأعضاء لهم موقفهم ونتشاور. اعتماد الخريطة بعد اعتماد قانون الانتخابات إذاً أين هو قانون الانتخابات؟”.

وعلقت على التحذيرات من اشتعال فتيل الحرب في العاصمة والمنطقة الغربية بسبب خارطة عقيلة والمشري، معتبرةً أن كلمة “قبول مبدئي” هو ما يلعب عليه خالد المشري لكن لن يقبل أحد بوقوع حرب جديدة لأن الشعب يكفيه حروب وضياع أرزاق وأموال ولربما تكون تهديدات فقط.