وزير العمل الليبي يبحث تنفيذ برامج تدريبية في ترهونة

التقى وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، علي العابد الرضا، مع مدير مركز تدريب ترهونة التابع للوزارة عبدالعزيز الختالي، وعميد بلدية القره بوللي محمد علي البلوط، رفقة مدير مكتب العمل بالبلدية صالح الطبيب.

وبحث وزير العمل، أوضاع سوق العمل في بلديتي ترهونة والقره بوللي، كما بحث سبل تنفيذ البرامج التدربيية في الأولى، وتنظيم حملة للتفتيش على العمالة الوافدة في الثانية.

وتناول العابد في اجتماعه مع الختالي، سبل تفعيل دور مركز تدريب ترهونة في تنفيذ برامج في نطاق البلدية، خصوصا في المجالات المهنية من خلال الاستفادة من ورش التدريب المتنقل، واستعرض الختالي الخطة التدريبية للمركز والتي تهدف إلى تدريب وتطوير الباحثين عن العمل في عدد المجالات المهنية، أبرزها صيانة الهاتف النقال، وإعداد وحفظ الأغذية، والطاقة الشمسية.

كما ناقش العابد العراقيل التي تواجه مكتب العمل في القره بوللي، وتفعيل دوره فيما يتعلق بحصر موظفي الإحالة تحت تصرف الخدمة من أجل تنسيبهم للقطاعات.

كما تطرق إلى سبل تنظيم حملات تفتيشية على العمالة الوافدة بمواقع العمل في نطاق البلدية نظرا لأهمية وموقعها الاستراتيجي.