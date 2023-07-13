رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي يلتقي المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيا

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التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المُكلف عبدالباسط الجازوي مع المدير الإقليمي للمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي في ليبيامانفرد هور، والفريق الفني المُرافق له بحضور عضو المجلس التسييري للبلدية، ووكيل الديوان، ومُنسق المؤسسة الألمانية في بنغازي.

وبحث اللقاء سُبل التعاون المشترك بين المؤسسة والبلدية بهدف دعم البلدية وتعزيز قدرتها من خلال تدريب وتطوير العناصر البشرية وإعدادالهياكل التنظيمية للبلديات ،ومناقشة المشاريع الجاري العمل عليها فى مجالات التنمية المكانية ودعم بناء استراتيجية تتماشي مع العصر.

كما تطرق اللقاء إلى ملف إنشاء مراكز الشباب والمرآة وتمكين ودعم المسار اللامركزي ونقل الإختصاصات وتعزيز قدرات البلدية؛ لأداء دورهاعلى الوجه الأكمل والمساهمة في عملية التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات وإقامة حاضنات الأعمال وإدارة النفايات ودعم قدرات البلديات في إدارة الموارد المحلية وتطويرها.