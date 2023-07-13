ارتفاع للحرارة غداً.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الخميس 13 يوليو 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 13 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث يبقي الطقس معتدل علي أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم, بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيا علي المناطق الغربية بداية من يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ.