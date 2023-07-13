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ارتفاع للحرارة غداً.. حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الخميس 13 يوليو 2023

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 13 يوليو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث يبقي الطقس معتدل علي أغلب مناطق ليبيا هذا اليوم, بينما ترتفع درجات الحرارة تدريجيا علي المناطق الغربية بداية من يوم الغد.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-37)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً على المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ, وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (37-41)مْ.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:-
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلي شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-39)مْ.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏F-270-002 الليبية المدن الجوية التنبوات الموافق ليوم الحرارة التنبوات الحرارة الصفرى اليوم السماء الحرارة 34 36 25 الحرارة 26 40 25 زواره نسما 34 33 25 26 24 36 24 24 23 23 30 32 21 20 39 29 28 السما 27 10 39 28 السماء 38 27 26 26 2013/10/‏'‏

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