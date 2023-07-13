تيهوساي: السلطات المركزية تبيع الوهم للجنوب

أكد الناشط السياسي موسى تيهوساي، أن “الوضع في الجنوب معقد ليس أزمة الوقود فقط هناك عدة أزمات وتحديات”.

وقال نيهوساي في تغريدة له عبر «تويتر»: “عودة أزمة الوقود الخانقة للمنطقة الجنوبية حيث تجاوز لتر البنزين الواحد 7 دينار في أوباري اليوم”.

وتابع؛ “أي أنك ستحتاج إلى أكثر من 450 دينار لملء سيارتك بالبنزين”، مردفًا أن “الوضع في الجنوب معقد ليس أزمة الوقود فقط هناك عدة أزمات وتحديات، تحتاج إلى إرادة حقيقية لدى السلطات المركزية لمعالجتها”.

وختم موضحًا؛ أنه يجب على السلطات المركزية أن تعرف أن “بيع الوهم وحده لن يحل هذه الأزمة العميقة والممتدة لأكثر من عقد من الزمان”.