بعيو: أثق في أن النائب العام لن يقف مكتوف الأيدي أمام اعتقال بومطاري

انتقد محمد بعيو رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، التابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، مسألة اعتقال فرج بومطاري، وزير المالية السابق بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها.

وقال بعيو، في منشور عبر فيسبوك، “لا أعلم سبب اعتقال فرج عمر بومطاري، فجهاز الأمن الداخلي لم يصدر بياناً بالخصوص كما عودنا سابقاً أن يفعل حتى في المسائل الصغيرة”.

وتابع؛ “لكنني أثق في أن النائب العام المستشار (الصديق الصور)، لن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاوز للقانون أو اعتداء على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان”.

وأردف بعيو؛ “وأعرف أن بومطاري سيخرج من حبسه أقوى مما كان قبل دخوله”.

وأشار إلى أنه يعلم يقينًا أن ” الصديق عمر الكبير، الذي تجاوز من عمره السبعين ولا يزال يتنطط ويتشعبط في السلطة والمنصب وكأنه إبن الثلاثين”.

وأكمل حديثه عن الكبير؛ أنه “على استعداد لفعل أي شيء ومهما كان للبقاء حيث هو، وحيث لن يبقى طويلاً بإذن الله بعد كل هذا الزمن الذي بقاه وأمضاه، مستعد إن استطاع هو وحلفاؤه تماسيح الاعتمادات والنهب والفساد الكبار الفجار المتكبرين «غير الطاهرين»، حتى لإشعال حرب تقتل آلاف الليبيين”.

وأضاف؛ “ليبقى حيث هو ممسكاً وحده بمفاتيح خزنة ثروات الليبيين المساكين المغيبين، الذين لا يملكون من أموالهم ومن أمورهم كلها شيئاً، سوى المرتبات الهزيلة والمعيشة الذليلة”.

وختم موضحًا “سنقاوم ليس لنبقى فالفناء هو القدر، لكن لتبقى ليبيا التي هي القدر”.