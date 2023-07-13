القماطي: تحدثت مع الحويج عن مصادر الثروة غير النفطية من أجل مستقبل مزدهر للأجيال القادمة

أعرب جمعة القماطي رئيس ما يعرف “حزب التغيير” عن سعادته للقاء وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الحويج في طرابلس.

كتب قائلًا على تويتر “سعدت بزيارة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الاستاذ محمد الحويج في مكتبه في ‎طرابلس. وهو من الشخصيات الوطنية الليبية المرموقة بخبرته في مجال المال والاقتصاد والذي قدم الكثير لوطنه كأحد رجال الدولة المحترمين”.

أضاف قائلًا “استمعت من الاستاذ الحويج عن معالم استراتيجية وزارة الاقتصاد في تطوير الاقتصاد الليبي بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط والغاز، و عن زيادة الاستثمار الأجنبي في ‎ليبيا وتطوير مصادر دخل وثروة أخرى بديلة حتى نخرج من سلبية الاقتصاد الريعي، ونحقق التطور والازدهار المطلوب للشعب الليبي واجياله القادمة” وفق تعبيره.