بن شتوان يبحث مع وفد شركة شلمبرجير زيادة إنتاج النفط

استعرض المهندس محمد بالقاسم بن شتوان رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط يوم أمس الأربعاء مع وفد من شركة إس إل بي الأعمال الحالية و المستقبلية المشتركة ونقل التنكولوجيا وتوطينها داخلياً ورسم الخطوط الواضحة للعمل المشترك بين الشركتين.

وضم الوفد كلا من مصطفى عجاج مدير عام إس إل بي ليبيا وسراج بوسنينة مدير التخطيط الاستراتيجي والشؤون التجارية بشركة (أس أل بي) شلمبرجير ليبيا.

وتضمنت نقاط الاجتماع تكثيف ورش العمل للمختصين واستكمال باقي البرامج والمشاريع ، والاستعداد الجيد لتنفيذ المشاريع الجديدة التي ستؤول لشركة شلمبرجير إس إل بي.

هذا واتفق الجانبان على ضرورة وضع البرامج ومتابعة الخطط التي تساعد على المحافظة على الإنتاج وزيادته وتذليل كل الصعوبات التي تواجه سير العمليات.