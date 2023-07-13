باتيلي والمشري يبحثان القوانين الانتخابية وضرورة معالجة الثغرات بها

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، رئيس مجلس الدولة خالد المشري، يوم أمس الأربعاء بالعاصمة طرابلس، وبحث معه مسودة القوانين الانتخابية التي صاغتها اللجنة المشتركة (6+6) وضرورة معالجة الثغرات التي تعتري مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة لضمان قابليتها للتطبيق.

وقال باتيلي، في تغريدة له، “كان لي في طرابلس، اجتماع مثمر مع رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد خالد المشري. وقد أثرت معه الضرورة الملحة لمعالجة الثغرات التي تعتري مشاريع القوانين الانتخابية المقترحة لضمان قابليتها للتطبيق.

وشدد المبعوث الأممي، على ضرورة أن تكون أي خارطة طريق توافقية، وألا تصبح ذريعة إضافية لتأجيل إجراء الانتخابات، مؤكدا أن الوقت قد حان لجميع المؤسسات الليبية المعنية والأطراف الرئيسية كي تلتقي وتشارك بشكل بناء في التوصل إلى حل وسط بشأن جميع القضايا السياسية الخلافية.