بمشاركة المنفي .. انطلاق أعمال قمة دول جوار السودان بالقاهرة

انطلقت بالعاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم الخميس، قمة دول جوار السودان، بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تلبيةً لدعوة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك لمناقشة الأوضاع في دولة السودان الشقيقة.

ويُشارك في أعمال هذه القمة رؤساء دول ليبيا، إرتيريا، جمهورية جنوب السودان، جمهورية إفريقيا الوسطى، والرئيس الانتقالي لجمهورية تشاد، بالإضافة إلى رئيس وزراء إثيوبيا ، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم الخميس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بقصر الاتحادية قبيل انطلاق أعمال قمة دول جوار السودان.