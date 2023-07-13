| “قبيلة الزوية” تتهم الدبيبة والكبير بخطف فرج بومطاري وتهدد بغلق حقول النفط

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2023/07/13 على الساعة 12:35

: اتهمت قبيلة الزوية رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدا لحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بخطف ابنهم وزير المالية السابق فرج بومطاري أثناء زيارته طرابلس، مهددة بإغلاق الحقول والموانئ النفطية في حال عدم إطلاق سراحه.

وقال شباب وأعيان ومشايخ قبيلة الزوية، في بيان، أمس الإربعاء، إنهم يطالبون “الجهة التي اختطفت ابن قبيلة الزوية وزير المالية السابق فرج بومطاري أثناء زيارته العادية للعاصمة طرابلس بإطلاق سراحه، الذي جرى اختطافه واقتياده من مطار معيتيقة لجهة غير معلومة”.

وأضاف البيان: ابننا بومطاري أبرز المرشحين لنيل منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وهو ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف”، متهما بوضوح “محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، ومعهم الكثير ممن ينوون النيل من ابن قبيلة الزوية فرج بومطاري”.

وحذر البيان “خاطفيه مهما كانت صفتهم، ونمهلهم وقتا آخره الساعة 12 ليلا من تاريخ 12 يوليو 2023، وإلا سنضطر لإغلاق الحقول والموانئ النفطية”، متابعا:”إننا جادون في هذا الأمر مهما كانت عواقبه فلن نسمح لأي جهة أن تخطف ابن هذه القبيلة بطريقة بشعة وعشوائية ويعرضون حياته للخطر، ولا مبرر لهم في هذا الجرم”.

ولفت البيان إلى أنه تمت مراسلة بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في ليبيا بهذا الاختطاف، محملا النائب العام عواقب هذا الاختطاف الذي وصفوه بـ”الظالم وأنه مساس خطير بالأمن القومي الليبي”.

كما طالب البيان “مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه خطف فرج بومطاري، ونجدد إصرارنا في حالة عدم التعاطي مع إطلاق سراح ابن قبيلة الزوية حتما سنقوم اليوم بقفل النفط وتصعيد موقفنا لأكثر من هذا”، وفق نص البيان.