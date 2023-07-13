بوفايد: استبعد حدوث توافق بين مجلسي النواب والدولة على خارطة الطريق ومخرجات 6+6

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إدريس بوفايد، أن جلسة المجلس كانت ذات وضعية خاصة ومكملة لجلسة سابقة غير مكتملة النصاب.

بوفايد قال خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنها جلسة تعويضية للجلسة السابقة وبشروط جديدة وأن يكون فيها النصاب الثلث وكل القرارات تخرج بأغلب ثلثي الحاضرين وهذا واضح في المادة 100 من اللائحة الداخلية.

وأشار إلى أن الحاضرين للجلسة بلغ عددهم 56 عضو وعند فتح باب النقاش لساعة ونصف كانت الاعتراضات كبيره لذلك كانت هناك ملاحظات عديدة.

وتابع: “ما حصل وبعد نقاش لساعة ونصف عرض المشري خارطة الطريق على التصويت ونال 34 صوت من 56 لذلك التصويت مخالف للائحة وغير قانوني اطلاقاً ومن ادعى أنه تصويت مبدئي في ظل الملاحظات هذا لا يعني الكثير ولم تعتمد بصورة قانونية بل مجرد قفزة في الهواء”.

واستبعد حدوث توافق بين مجلسي النواب والدولة على خارطة الطريق وعلى مخرجات 6+6.