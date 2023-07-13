عميد بلدية أوباري: الجنوب يعاني من وضع اقتصادي سيء بسبب تجاهل الحكومات 

الوطن| رصد

قال عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، إن الحكومات تُعامل الجنوب بشكل مخجل ولا يوجد بنزين لدينا وتتجاهل الدعوات التي أطلقتها البلدية للتدخل وإرسال كميات من الوقود إلى أوباري.

وأضاف ماتكو في تصريحات صحفية أن الأهالي في أوباري ينتظرون بالأيام وصول البنزين من مستودعات سبها وهناك حالة من الاستياء من هذا الوضع.

وطالب الحكومة المنتهية بالتدخل لمعالجة أزمة الوقود التي تمر بها المدينة منذ نحو شهر.

ونوه في فزان تجاوز سعر لتر البنزين 7 دنانير ليبية أي 450 دينار لملء سيارة بالوقود بينما لا تبلغ سوى 10 دينار في منطقتي طرابلس وبرقة.

وأشار أبناء الجنوب لم يعد بإمكانهم قبول استمرار الأوضاع الحالية والتفاوت المخزي في مستوى المعيشة في البلاد.