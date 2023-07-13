موعد مشاهدة مباراة الأهلي بنغازي وابوسليم مباشر اليوم في الدوري الليبي الممتاز 2023

يلتقي الأهلي بنغازي وابوسليم، اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتقام مباراة الأهلي بنغازي و ابوسليم، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير التونسية حيث تنطلق في بث مباشر عند الساعة الثامنة مساءًا حسب توقيت ليبيا و الساعة التاسعة حسب توقيت مكة .

ويحتل نادي الاهلي بنغازي المركز الثاني بـ9 نقا بفارق نقطة عن المتصدر الاهلي طرابلس بينما يحتل ابوسليم المركز السادس بنقطتين في جدول سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وأسفرت نتائج الجولة السابقة عن تعادل النصر والاتحاد سلبيا، وفوز الأهلي طرابلس على أبوسليم بثلاثة أهدف مقابل هدف، وفوز الأهلي بنغازي على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

وستكون مباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج حاسمة في تحديد بطل الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، حيث انحصرت المنافسة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي .

وفي وقت سابق، طالب نادي الاهلي بنغازي والاتحاد، لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بضرورة تعيين أطقم تحكيم دولية من أوروبا خاصة لتقنية الفيديو، في الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري.

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