متهمة الكبير بالوقوف وراء ذلك.. قبلية الزوية تطالب بإطلاق سراح بومطاري وتهدد بإغلاق النفط

العنوان

طالبت قبيلة الزوية في بيان بإطلاق سراح وزير المالية الأسبق في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، بعد اعتقاله قبل يومين في طرابلس لجهة غير معلومة.

وقالت القبيلة في بيان: “إن ابننا أحد المرشحين لمنصف محافظ مصرف ليبيا المركزي وهو ما يجعله عرضة للخطر والاختطاف”.

وأضاف البيان: “هنا نتهم وبكل وضوح الصديق الكبير وإبراهيم الدبيبة ومعهم الكثير ممن ينوون النيل من ابن قبيلة الزوية”.

وقال البيان، إن بومطاري “خطف أثناء زيارة عادية إلى طرابلس وتم اقتياده من مطار معيتيقة إلى جهة غير معلومة”.

وأضاف: “وهنا نحذر خاطفيه مهما كانت صفتهم الساعة 12:00 صباحا وإلا سنضطر لإغلاق الحقول والموانئ النفطية وإننا جادون في هذا الأمر مهما كانت عواقبه”.

وأشار بيان قبيلة الزوية إلى أنّه تمت مخاطبة “بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الدولية بهذا الاختطاف”، محملا النائب العام وكذلك مجلس النواب عواقب هذا الاختطاف.