أهرام أون لاين: شد وجذب ينذر بانهيار العملية السياسية الجارية في آخر لحظة

ليبيا- سلط تقرير تحليلي الضوء على حالة الشد والجذب الدائرة حاليا بشأن إجراء الاستحاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر بحلول نهاية العام.

التقرير الذي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية وتابعته وترجمت المهم من تحليلاته صحيفة المرصد لمح إلى مساع واضحة من مجلسي النواب والدولة الاستشاري لتأجيل اتخاذ الخطوات اللازمة لإنقاذ العملية السياسية في ليبيا.

ونقل التقرير عن مصادر ليبية مختلفة تأكيدها أن تصريحات رئيسي المجلسين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري تدل على توصلهما لاتفاق تحت الطاولة على تطبيق القوانين الانتخابية والمضي قدما في تشكيل حكومة جديدة بغض النظر عن آراء أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

ووفقا للتقرير تم تشكيل لجنة “6+6” للتغلب على مأزق عدم توافق المجلسين على الأساس الدستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية والقوانين الانتخابية وكان من المفترض أن تعتبر مخرجاتها نهائية إلا من الواضح الآن أن هنالك تحركات في كلا المجلسين للضغط من أجل إجراء تعديلات على مخرجات عمل اللجنة.

وبين التقرير إن المستشار صالح استبق الانتقادات بالمجادلة عبر كون التغييرات ستكون فنية وليست جوهرية في وقت لا يعرف فيه مصير ملاحظات مجلس الدولة الاستشاري إن قام مجلس النواب بتعديل مخرجات عمل اللجنة بصرف النظر عن التغيير المحتمل على مشاريع القوانين الانتخابية.

وبحسب التقرير تعتقد البعثة الأممية أنه سيكون من الضروري حشد توافق أكبر داخل المجتمع المدني الليبي حول القوانين وخارطة الطريق القادمة بمجرد الموافقة عليها فيما يشك رئيسها عبد الله باتيلي في أنه لن يتم بذل أي جهود لتوسيع الحوار حول القوانين والتعديلات المحتملة على المستوى الوطني.

وبين التقرير إن محل شكل باتيلي يكمن في إحالة القوانين فقط إلى مفوضية الانتخابات فقط للتنفيذ ما يثير بدوره مشكلة أخرى تتمثل في كون جزء كبير من أعضاء مجلسي النواب والدولة الاستشاري يعتقدون أنه يجب إعادة تشكيل المفوضية.

وتحدث التقرير عن معضلة أخرى تتمثل في كيفية تشكيل حكومة جديدة وسلطة تنفيذية واحدة إذ لا تزال ليبيا مدارة عبر حكومتين الاستقرار برئاسة أسامة حماد وتصريف الأعمال التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة والأخير رافض للتنحي ويصر على أنه سيستمر في أداء مهامه حتى تسليم السلطة لجهة منتخبة.

وأضاف التقرير إن المشري مستند على ما يبدو على فرضية اتخاذ خطوات معينة للضغط على دبيبة للتنحي على الرغم من أنه لم يوضح ماهيتها فالبعض قد اقترح على المجلسين مناشدة الأمم المتحدة للموافقة على خارطة طريق جديدة في حالة اتفاق على واحدة.

وتابع التقرير إن هذه الخارطة من شأنها إن تجعل من الصعب سياسيا على حكومة الدبيبة البقاء في مكانها في حين رأى البعض في تحركاته الأمنية الأخيرة في العاصمة طرابلس خطوة لمواجهة أي خطوات استباقية ضده ما ينذر بصراع جديد على السلطة معيق لخارطة الطريق الانتخابية المرتقبة.

وبين التقرير أن حماد مستعد للتخلي عن السلطة لصالح الحكومة الجديدة في حين لا يقبل الدبيبة بذلك فيما تحوم مزاعم فساد حول حكومته بعد أن أظهرت بيانات مراجعة حديثة إهداره ملايين الدولارات في العام الماضي وحده مشيرا إلى أن العملية السياسية لا تزال مليئة بالصراعات.

وتابع التقرير إن هذه العملية تقترب من محطتها الأخيرة بإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وتنهار في آخر لحظة وهو ما حدث في الـ24 من ديسمبر عام 2021 منبها لنذر سوء فعلية حالية مردها توترات متصاعدة محيطة بحكومة الدبيبة متوقع لها الخروج عن السيطرة إن لم تصمد عملية احتوائها الحالية.

ترجمة المرصد – خاص