ليبيا.. وزارة الإسكان تناقش استعدادات المنتدى العربي الخامس للتنمية الحضرية

اجتمعت اللجنة التحضيرية العليا والمشكلة بقرار وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، للتحضير لأعمال المنتدى العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية الذي سيقام في العاصمة طرابلس خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر المقبل.

وقالت وزارة الإسكان في بيان لها، إن الاجتماع التحضيري يأتي في إطار التعاون بين وزارة الاسكان والتعمير والمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وأوضح البيان؛ أن الاجتماع ترأسه وكيل وزارة الإسكان والتعمير للشؤون الفنية خالد محمد، وحضره مدير إدارة الدراسات والبحوث، ومكتب التعاون الدولي، وممثلون عن المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ومسؤول ملف الإسكان والتنمية الحضرية.