موعد مشاهدة مباراة الهلال والنصر الليبي مباشر اليوم في الدوري الليبي الممتاز 2023

يشهد ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، مباراة النصر والهلال الليبي ضمن مباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

وتنطلق مباراة الهلال والنصر الليبي في بث مباشر عند الساعة الثامنة مساءًا حسب توقيت ليبيا و الساعة التاسعة حسب توقيت مكة .

ويحتل نادي النصر المركز الثالث بـ4 نقاط في جدول ترتيب سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز بينما يحتل الهلال المركز الخامس بثلاثة نقاط .

وفي الجولة الرابعة تعادل النصر مع الاتحاد سلبيًا في المباراة التي اقيمت على ملعب مصطفى بن جنات بينما سقط الهلال بهدفين مقابل هدف امام الأهلي بنغازي على الملعب الاولمبي حمادي العقربي .

وستكون مباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج حاسمة في تحديد بطل الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، حيث انحصرت المنافسة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي .

وفي وقت سابق، طالب نادي الاتحاد، لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بضرورة تعيين أطقم تحكيم دولية من أوروبا خاصة لتقنية الفيديو، في الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري.

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