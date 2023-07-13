معلقًا على إختطاف بومطاري في طرابلس.. الصغير: إناطة الأمن بالجهلة أمر ستكون له عواقب وخيمة

ليبيا – أكد وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير، أن فرج بومطاري الأوفر حظاً في خلافة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إن لم يكن اليوم والآن فغداً أو بعده.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال:” كذلك عقدة الجهل لدى لطفي الحراري أكبر من أن يعالجها حصوله على الثانوية العامة فما بالك بإيعاز الكبير له بعرقلة بومطاري والتضييق على مقابل دعم غير محدود من الكبير وضمان حصوله على مخصصاته المالية”.

وأضاف الصغير:” إناطة الأمن بالجهلة والمعقدين اجتماعيا ونفسيا أمر ستكون له عواقب وخيمة على البلاد والعباد كما حصل سابقا ويحصل الآن”.