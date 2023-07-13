الطقس في ليبيا.. أجواء معتدلة ودرجات الحرارة تصل لـ 41 ببعض المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، بقاء الطقس معتدلا على معظم مناطق البلاد.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، عن ارتفاع درجات الحرارة تدريجيا على المناطق الغربية بداية من الغد.

ففي رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء صافية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و34 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء صافية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية.