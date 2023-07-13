القريو ينفي صدور حكم لصالح الأمير البلجيكي لوران ضد مؤسسة الاستثمار

نفى مستشار شؤون الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو لبوابة إفريقيا الإخبارية ما تردد من أنباء بشأن صدور حكم لصالح الأمير البلجيكي لوران ضد المؤسسة في لوكسمبورغ.

وبين القريو أن ما يسوقه الأمير لوران عن تمكنه من الوصول لأموال المؤسسة الليبية للاستثمار لدي بنك HSBC في لوكسمبورغ والمجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي هو جزء من الحملة الإعلامية اليائسة التي يقودها الأمير ومحاميه بهدف تأجيج الراي العام من خلال نشر الأخبار المضللة والمغلوطة.

وشدد القريو على أن مؤسسة الاستثمار تؤكد استحالة تمكن الأمير لوران من الوصول لأموالها.