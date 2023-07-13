الفلاح: الربط بين قوانين الانتخابات وتشكيل الحكومة لا يخدم العملية الانتخابية

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح، إن جلسة المجلس عقدت نتيجة لعدم تحقق النصاب بالجلسة السابقة وحسب المادة 55 إن لم يحصل النصاب تعقد الجلسة في اليوم الثاني بثلث الأعضاء وهذا ما حدث لكن تشترط اللائحة أن يكون التصويت بثلثي الحضور.

الفلاح أشارت خلال تصريح لقناة “فبراير” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن التصويت على خارطة الطريق كان 34 من أصل 56 ما يعني عدم مرور الخارطة لكن الجميع تفاجئ من اعلان خالد المشري بأن الخارطة نالت موافقة المجلس.

وأضافت “خارطة الطريق تحتاج لمزيد من النقاش داخل مجلس الدولة للتوافق عليها لأنه نريد أن نذهب للانتخابات ونتوافق مع مجلس النواب على قوانين الانتخابات، رأينا مخرجات 6+6 لم يلتزم مجلس النواب بما تم الاتفاق عليه مع مجلس الدولة. في جلسة قبل ذلك صرحنا وربما غابت عنهم المادة 100 من اللائحة التي تفرض حضور ثلثي المصوتين على الموافقة لتمرر الخارطة وهذا ما فات الرئاسة وننتظر منها أن تلتزم باللائحة ولكن الخارطة هناك عدد من الأعضاء رافضين لها لأنها لا تلبي رغباتنا في الذهاب للانتخابات”.

وأعربت عن استغرابها ممن يعتبرون ما حدث خلال الجلسة من تصويت على خارطة الطريق بأنه موافقة مبدئية، مشيرةً إلى أن مجلس النواب كان يفترض عقد جلسة له لتمرير الخارطة لكن الناطق الرسمي باسمه أجل الجلسة للمزيد من التوافق والتشاور بين أعضاء مجلس النواب وكان من المتوقع حدوث نفس الأمر داخل مجلس الدولة والمطالبة بتأجيل التصويت على هذه الجلسة للمزيد من التشاور والتوافق.

وأكدت على أنها طالبت خلال الجلسة بتأجيل التصويت على خارطة الطريق لأنه لا يمكن مناقشتها بجلسة واحدة في ظل وجود من يصر على رفضها، لافتةً إلى أن المطالبة بتأجيل التصويت كان الهدف منه التزامن مع تصويت مجلس النواب على الخارطة.

الفلاح أردفت: “الرفض سيتم النقاش به بين الأعضاء الرافضين للخارطة وهناك بعض الأعضاء ممكن أن يبادروا بخارطة أخرى بالخصوص أو ببيان يرفضون به الخارطة، ما طالبت به بالجلسة أن يتم التوافق على قانون انتخابات بين المجلسين ومن ثم يتم الذهاب للتشاور حول تشكيل حكومة وتوحيد المؤسسات إما أن يتم الدمج بينه جربنا الطريقة فيما سبق ولم توصلنا لانتخابات”.

وعلقت على تصريح النائب الأول ناجي مختار، مبينةً أنها لا ترى في الخارطة رؤية وأهداف واضحة، منوهةً إلى أن الربط ما بين قوانين الانتخابات وتشكيل الحكومة لا يخدم الانتخابات بدليل تجربة تشكيل حكومة فتحي باشاآغا لنفس الهدف الذي أعلن عنه توحيد المؤسسات والذهاب لانتخابات لكن دون جدوى.