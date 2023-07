في قمة دول جوارها.. المنفي: تبعات حرب السودان تخطّت حدودها، ومستعدون للمساعدة

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن حرب السودان أثرت على جميع دول الجوار دون استثناء، وفق قوله.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أن ليبيا مستعدة للمساهمة في الجهود الإقليمية والدولية لإيقاف الحرب الدائرة في السودان.

وأكد المنفي في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لقمة دول جوار السودان، دعمه لمخرجات اجتماع القمة العربية وتوحيد الفرقاء السودانيين .

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي أنهم فتحوا الباب أمام وجهات النظر السودانية وجميع الأطراف لوقف المواجهات وخلق توافق يوحد بلادهم.

ودعا المنفي الرئاسي إلى تركيز الجهود لتوحيد كافة المبادرات في مسار واحد يتعامل مع اللأزمة السودانية ويعالج آثارها، مطالبا بتشكيل لجنة اتصال إقليمية ودولية للتواصل مع أصحاب المبادرات الأخرى بغرض توحيد المواقف.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة اتخاذ موقف موحد نظرا لتداعيات الصراع السوداني على دول الجوار دون استثناء، مجددا تأكيده استعداد ليبيا للإسهام في جهود إيقاف الحرب.

وعبّرت ليبيا منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرب السودانية، منتصف أبريل الماضي، عن موقفها الداعي لوقف الاشتباكات مناشدةً الأطراف المتصارعة بحماية المدنيين، وذلك في بيان عبر وزارة الخارجية بحكومة الوحدة.

