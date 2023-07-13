8 بنود.. إعلان البيان الختامي لقمة جوار السودان بالقاهرة

أكد البيان الختامي لدول جوار السودان الذي عقد في القاهرة، يوم الخميس، على أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها.

وكشف البيان الختامي لقمة دول دول جوار السودان عن تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة على مستوى وزراء خارجية دول الجوار.

وجاء وجاء في البيان الختامي لقمة دول جوار السودان:

بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية شارك رؤساء ورؤساء حكومات إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان في قمة دول جوار السودان، بالقاهرة يوم 13 يوليو 2023، و بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية الأزمة السودانية، وتوافق المشاركون على ما يلي:

وتعرض الآلية نتائج اجتماعتها وما توصلت إليه من توصيات على القمة القادمة لدول جوار السودان.