لوفين مالطا: القرارات القضائية تلاحق “ليلو الكنغ” المصراتي وكافة أملاكه

ليبيا- تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “لوفين مالطا” المالطية الناطقة بالإنجليزية تطورات قضية محاكمة الملاكم الليبي “ليلو الكنغ” أو محمد علي المصراتي بتهم عدة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إخطار شريك المصراتي وهو تونسي الأصل المقيم في مالطا منذ 20 عامًا وممنوع نشر اسمه بأمر من القضاء رسميا بإخلاء مبنى مطعم “باسفيل” المملوك نصفه له لخرقه شروط عقد الإيجار بعدم الإيفاء بأقساط الأخير وتشغيله بصفة ملهى ليلي.

ووفقًا للتقرير صد القرار القرار من مجلس تنظيم الإيجارات خلال الأسبوع الماضي بحق التونسي المولد الصادرة الرخصة التجارية للمطعم باسمه، مشيرًا لإدعائه سابقا مخاطبة مالك المبنى في العام 2020 سعيا منه لتنحية نفسه من كونه طرفا في اتفاقية الإيجار لكنه منع من ذلك بموجب بند في العقد.

وبحسب التقرير استحوذ التونسي على المطعم بصفة جزء من مجموعة “هاغس” جنبًا إلى جنب مع شريكه في الأعمال المصراتي إذ يمتلك كل منهما حصة 50% في الأعمال التجارية في وقت تم فيه منحه والشريك 21 يومًا لإخلاء المبنى بعد أن استشهدت السلطات بطلب المالك.

وأضاف التقرير إن المالك استند في طلبه لإلغاء عقد الإيجار بعد خرق العقد في يونيو من العام 2022 عندما تم استخدام المبنى كملهى ليلي ما تسبب في إزعاج الجيران بدلاً من العمل كمطعم، مدعيًا أيضا أنه مدين بأكثر من 127 ألفًا من اليوروهات للإيجار ورسوم المرافق.

ترجمة المرصد – خاص