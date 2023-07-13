ليبيا.. الأمن الداخلي يحتجز 5 أعضاء من مجلس الدولة من الداعمين للاتفاق السياسي

احتجز جهاز الأمن الداخلي، التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها، 5 أعضاء من مجلس الدولة الاستشاري، ضمن الداعمين للاتفاق السياسي، في مطار معيتيقة الدولي ورفض سفرهم للخارج.

تحدث أحد أعضاء مجلس الدولة، رفض ذكر اسمه، عن تفاصيل ما حدث، حيث قال إنه كان هناك زيارة لأعضاء مجلس الدولة إلى تركيا، وصادر الأمن الداخلي بعض جوازات سفر الأعضاء، وطلب منهم التوجه لمقره.

وأضاف العضو، إن من بين الأعضاء الذين تم مصادرة جوازات سفرهم عبد القادر حويلي وسميرة كرموس.

وأوضح العضو، أن ما حدث دفع بعض الأعضاء لعدم تقديم جوازات سفرهم وعادوا لمنازلهم.