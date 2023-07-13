“النعاس”: تفعيل اللجنة المالية الرئاسية لن يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي للمواطن

الوطن| رصد

قالت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس بشأن اللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي، إنها لن تؤدي إلى إحداث أي تغيير إيجابي في وضعية المواطن حال تفعيلها.

وأضافت أن اللجنة شُكلت بوصفها حلاً بديلاً عن إيجاد موازنة عامة للدولة، يتم اعتمادها من البرلمان الذي يتعامل مع الوحدة الوطنية بوصفها حكومة منتهية الصلاحية، ويرفض إقرار مشروع قانون ميزانيتها، وربما أيضاً لإيقاف قيادات الشرق عن التهديد بإيقاف النفط».

وأشارت إلى وجود عدد من وزراء حكومة الدبيبة المنتهية في عضوية اللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي، وتشكيلهم ما يمكن وصفه بـ«الثلث المعطل» لقراراتها، والذي يرشح استمرار الخلاف حول الإيرادات، خصوصاً في ظل ابتعاد اللجنة عن الآليات الاقتصادية السليمة، والتعامل مع مصطلح التوزيع العادل بكونه غنيمة توزع بين الأطراف الفاعلة.

ونددت بمواقف الأطراف المتصارعة «التي يتنافس كل منها على الحديث باسم الشعب وحقوقه، ويطالب بصرف الأموال لعلاج أبنائه وتحسين معيشتهم، دون تفويض حقيقي من الشعب لهم، وكأنهم يتعاملون معه كحاضر غائب بالمشهد.