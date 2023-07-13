حماد: ندعم كل المبادرات الرامية للتوعية بمخاطر التنصير في ليبيا

شارك أسامة حماد، رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، رفقة نائبيه علي فرج القطراني، وسالم الزادمه، اليوم الخميس، في ندوة بعنوان حملات التنصير في ليبيا، تحت شعار (نحو استراتيجية وطنية لمكافحة التنصير والتشيع والإلحاد)، في مدينة بنغازي .

كما شارك في الندوة الدكتور الصديق خليفة حفتر، وعضوا مجلس النواب عيسى العريبي وإبراهيم الدرسي رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، ووزير الداخلية عصام بوزريبة، ووزير الصناعة والتجارة امحمد عبدالقادر، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، والدكتور محمد خليفة بالقاسم رئيس اللجنة العلمية بالندوة ، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس جامعة بنغازي عزالدين الدرسي، ومدير مديرية أمن بنغازي، ومدير المخابرات العامة، ومدير إدارة التوجيه المعنوي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب بالقوات المسلحة العربية الليبية، ومدير إدارة البحث الجنائى، ومدير إدارة الدعم المركزي، ورئيس محكمة استئناف بنغازي، والهيئة الوطنية لمشايخ وأعيان ليبيا، ولفيف من الأكاديميين والمهتمين والبُحاث والمشائخ، بقاعة اجتماعات الاقتصاد بقاريونس بنغازي .

وخلال كلمته في افتتاح الندوة، أكد رئيس مجلس الوزراء، مخاطر التنصير والحملات المشبوهة التي تحارب وتمس الدين الإسلامي وتأثيراتها على الهوية الليبية الوطنية .

وأشاد حماد، خلال كلمته بدور الأجهزة الأمنية في كامل ربوع البلاد في ضبط العديد من المنظمات والشخصيات التي تتخذ من عملها داخل البلاد ذريعة لبث سمومهم داخل جسد المجتمع الليبي .

وفي الختام، أكد حماد، دعم كل المبادرات الرامية للتوعية بالمخاطر التي تستهدف المواطن ودعم الحكومة لها للحفاظ على النسيج الاجتماعي والمجتمع من التفكك خاصة أن هذه الحملات تستهدف في الغالب المراهقين وصغار السن في ظل الانفتاح المعلوماتي الحاصل في كل دول العالم وليبيا على وجه الخصوص.

وفي كلمة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، طالب الدكتور الصديق خليفة حفتر، بالتحرك لصد هذه الفتنة الداخلة من خارج الوطن لاستهداف هويتنا وديننا الإسلامي ألا وهي التنصير، والوقوف مع بعض للتعبئة ودعم قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية كافة وللحفاظ على فطرة ديننا الحنيف .

وأضاف الدكتور الصديق:” نبشر إخوتنا المسلمين جميعاً وأهلنا في بنغازي خاصة بأننا سنقف على افتتاح منارة توعية داخل مدينة بنغازي سيقصدها الجميع وتكون منارة لأبناء أمتنا في جميع أنحاء العالم “.

ونوه الدكتور محمد خليفة بالقاسم، بصفته رئيس اللجنة العلمية، بوجود ورقات علمية تخدم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التنصير والتشيع والإلحاد، وتنير الأذهان عن هذه الظاهرة وتكشف النقاب عن أساليب ووسائل المنصرين .