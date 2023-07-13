قبيلة الزوية تلوح بإغلاق الحقول والموانئ النفطية

لوح شباب وأعيان ومشائخ قبيلة الزوية بإغلاق الحقول والموانئ النفطية اليوم الخميس إذا لم يتم إطلاق سراح وزير المالية السابق المرشح لمنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي فرج بومطاري.

وبين شباب وأعيان ومشائخ قبيلة الزوية في تسجيل مصور أن بومطاري اختطف في العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة.

واتهمت القبيلة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومستشار رئيس الحكومة إبراهيم الدبيبة بخطف بومطاري.

وحذرت القبيلة الخاطفين وأمهلتهم حتى الساعة 12 ليلا من تاريخ 12 يوليو 2023، وإلا ستقوم بإغلاق الحقول والموانئ النفطية.

وأشارت قبيلة الزوية إلى أنها راسلت بعثة الأمم المتحدة وممثلي السفارات الأجنبية في ليبيا بشأن هذا الاختطاف محملين النائب العام عواقب الاختطاف الذي يعد مساس خطير بالأمن القومي الليبي كما طالبوا مجلس النواب بتحمل مسؤولياته تجاه خطف بومطاري.