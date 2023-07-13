تقرير تحليلي: التعاون الجيد بين القاهرة وأنقرة سيفضي لتعزيز حل سلمي لأزمة ليبيا

ليبيا – تطرق تقرير تحليلي نشره موقع “أهرام أون لاين” الإخباري المصري الناطق بالإنجليزية لتأثير استئناف العلاقات الديبلوماسية بين مصر وتركيا على المنطقة.

التقرير الذي تابعته وترجمت المقتضب من أبرز رؤاه التحليلية صحيفة المرصد أشار إلى الصدام المباشر السابق بين البلدين بشأن 3 ملفات رئيسية على رأسها الملف الليبي مشيرا إلى أن أنقرة أيقنت أن تعاونها مع القاهرة بشكل جيد سيفضي إلى تعزيز الحل السلمي للأزمة الليبية.

وأضاف التقرير أن العلاقات الأكثر سلاسة بين البلدين ستساعد في إنهاء حالة الاستقطاب في ليبيا.

ترجمة المرصد – خاص