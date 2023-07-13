“قادربوه” يناقش الصعوبات التي تعيق أداء عمل هيئة الرقابة الإدارية

الوطن/متابعات ناقش رئيس هيئة الرقابة الإدراية عبدالله قادربوه، في اجتماعه بمديري الإدارات العامة والفرعية والمكاتب، الصعوبات والعراقيل التي تعيق أداء عملهم بشكل إداري ورقابي وقانوني فعال.

وتناول الاجتماع أعمال اللجان المشكلة من طرف رئاسة الهيئة، وما توصلت إليه من نتائج، وعلى وجه الخصوص أعمال لجنة شؤون الموظفين المتعلقة بالفروقات المالية وأسباب تأخر إنجازها، مشددًا على أن حقوق الموظف تعد من ضمن أولويات العمل.

ونوه قادربوه إلى ضرورة وضع الصلاحيات الممنوحة ضمن الهيكل التنظيمي موضع التنفيذ، مع ضرورة تقييم الماضي من أجل النجاح مستقبلا.

وتطرق الاجتماع أيضا لمناقشة القانون رقم (18) لسنة 2023م، بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين بالجهات الممولة من الخزانة العامة.