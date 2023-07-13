شركة الكهرباء: أعمال صيانة بدائرة توزيع صرمان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الخميس إجراء أعمال صيانة بدائرة توزيع صرمان غرب العاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام فرقة التركيبات بدائرة توزيع صرمان بإجراء أعمال صيانة على خط سوق الأحد وذلك بإضافة كوابل ضغط منخفض حجم 1*400 من المحول إلى لوحة التوزيع داخل محطة غومة المحمودي من أجل المحافظة على المحول واستقرار الشبكة بالمنطقة التي تشهد تزايدا في الطلب على الطاقة الكهربائية.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن العمل على إصلاح الأعطال يهدف لتحسين مستوى أداء الشبكة الكهربائية في عدد من المدن .