بلدية طبرق تمنع السباحة في عدد من المصايف بسبب تلوثها بمياه الصرف الصحي

ليبيا – أكد مدير إدارة الإعلام ببلدية طبرق صلاح فؤاد، أن وزارة الحكم المحلي قامت بتشكيل لجنة للمرور على عدد كبير من المصايف والشواطئ في ليبيا.

فؤاد وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن اللجنة أصدرت قرارا بمنع السباحة في عدد كبير من المصايف والشواطئ الليبية من ضمنها شاطئ كورنيش طبرق بسبب تلوثه بمياه الصرف الصحي.

وأشار إلى أن البلدية ستشرع في تركيب لافتات تحذيرية للمواطنين على هذه الشواطئ والمصايف غير الصالحة للسباحة.

وبين أن أكبر مشكلة تواجه البلدية هي الصرف الصحي بسبب عطل الكثير من مضخات محطات الرفع.

ولفت إلى أن البلدية تحتاج لمضخات رفع جديدة بدلاً من المتهالكة والمتوقفة عن العمل.

فؤاد نوه إلى أن البلدية حاولت استبدال المضخات القديمة حتى عن طريق المنظمات الدولية ولكن دون جدوى.