وزارة الثقافة الليبية تحذر من تداول كتاب مقلد للمصحف الشريف

حذرت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الليبية من تداول كتاب مقلد من المصحف الشريف يحمل عنوان “الفرقان الحق” يروج له في ليبيا.

وقالت الوزارة في بيان إنه وفي إطار التعاون مع وزارة الداخلية ومن حيث الاختصاص ورد إليها كتاب من وزارة الداخلية بتاريخ 5 يوليو 2023 بشأن رصد ما تم نشره ببعض المواقع الإلكترونية ومفاده الترويج إلى كتاب مقلد من المصحف الشريف يحمل عنوان (الفرقان الحق) وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتنبيه على المكتبات الخاصة والعامة بعدم تداوله وهو ما يعد حرباً على الإسلام والمسلمين.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية قد ضبطت الكثير من الكتب التي تتعارض مع القانون وتسئ إلى الدين الإسلامي الحنيف وتدعو إلى التنصير وتخدش الأخلاق وتضرب النسيج الاجتماعي وتتبني خطاب الكراهية.

ولفتت إلى أن هذا الأمر يتطلب تعاون وتكاثف الجميع وهي مسؤولية تضامنية لحماية المجتمع من هذه الأعمال والظواهر مشيرة إلى احترامها وتقديرها لمبدأ حرية النشر وفق الإجراءات القانونية المنظمة لهذا العمل.

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ودعت وزارة الثقافة إلى عدم تجاوز هذه الحرية، بحيث ينبغي على دور النشر وأصحاب المكتبات العامة والخاصة والمطابع أن تلتزم بقانون المطبوعات الليبي في كل ما يتعلق بالنشر وضرورة حصولهم على أذن المزاولة وعدم تداول أو نشر أي كتاب ما لم يتحصل على الموافقة من الإدارة العامة للمطبوعات والمصنفات الفنية بوزارة الثقافة والتنمية المعرفية وفق الاختصاص.