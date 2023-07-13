مجلس الدولة يبحث واقعة منع أعضاء بالمجلس من السفر وحجز جوازاتهم

عقد رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الخميس، اجتماعاً طارئًا مع رؤساء اللجان بمجلس الدولة في العاصمة طرابلس لمناقشة ما تعرض له مجموعة من أعضاء المجلس بمطار معيتيقة، من حجز جوازات سفرهم ومنعهم من السفر.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أن رؤساء اللجان بالمجلس خولوا رئيس المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية؛ للرد على هذا التجاوز غير المسبوق والمخالف للقانون.

واستعرض رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية تفاصيل الواقعة قائلا إن مجلس الدولة صوت في جلسة أمس الأول الثلاثاء بالقبول المبدئي لمقترح خارطة طريق المسار التنفيذي للقوانين الانتخابية وبعدانتهاء الجلسة تلقى بعض الأعضاء رسائل ومكالمات من رئاسة الأمن الدخلي تطالبهم بالحضور إلى مقر الأمن الداخلي إلا أن مكتب رئاسة مجلس الدولة طلب منهم عدم الذهاب لأنهم أعضاء سلطة تشريعية ولا يمكن استدعائهم إلا عن طريق رئاسة المجلس.

وأضاف كرموس أنه و20 عضوا كانوا يعتزمون اليوم الخميس السفر إلى تركيا لإجراء دورة تدريبية تم تحديد موعدها في وقت سابق إلا أنهم تفاجأوا في المطار بأنهم ممنوعون من السفر وعليهم التوجه لجهاز الأمن الداخلي.

ونفى كرموس ما تردد من أنباء بشأن منع رئيس مجلس الدولة خالد المشري من دخول مقر المجلس مبينا أنه اجتمع مع رؤساء اللجان اليوم الخميس وجرى اتخاذ جملة قرارات منها تحويل موضوع منع النواب من السفر للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.